¡Indignante! El padre que abandonó a su hijo en Tlalpan, los estragos de la lluvia y más; todo explicado Con Peras y Manzanas
El padre que abandonó a su hijo de cinco años en Tlalpan, se registran más muertes por mala praxis en sueros vitaminados, las filtraciones por lluvia en el Aeropuerto de la CDMX y más; todo explicado Con Peras y Manzanas.
El padre que abandonó a su hijo de cinco años en Tlalpan, se registran más muertes por mala praxis en sueros vitaminados, las inundaciones en Iztapalapa y las filtraciones por lluvia en la T1 del Aeropuerto de la CDMX y más; todo explicado por Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.