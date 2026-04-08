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¡Indignante! El padre que abandonó a su hijo en Tlalpan, los estragos de la lluvia y más; todo explicado Con Peras y Manzanas

El padre que abandonó a su hijo de cinco años en Tlalpan, se registran más muertes por mala praxis en sueros vitaminados, las filtraciones por lluvia en el Aeropuerto de la CDMX y más; todo explicado Con Peras y Manzanas.

El padre que abandonó a su hijo de cinco años en Tlalpan, se registran más muertes por mala praxis en sueros vitaminados, las inundaciones en Iztapalapa y las filtraciones por lluvia en la T1 del Aeropuerto de la CDMX y más; todo explicado por Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.

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