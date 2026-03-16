“Le dije que era un gañán, un vividor”, padre de Ana Bárbara, arremete contra Ángel Muñoz y envía mensaje a su hija
Don Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, arremetió contra Ángel Muñoz y le envió un mensaje a su hija tras los polémicos audios expuestos por Adriana Toval.
Don Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, arremetió contra Ángel Muñoz y le envió un contundente mensaje a su hija tras los polémicos audios expuestos por Adriana Toval, supuesta amante de Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, sobre los hijos de la cantante.