¡Pandora celebra 40 años de carrera con un libro autobiográfico!

Pandora celebra 40 años de carrera recordando sus vivencias en un libro revelando cómo han logrado recapitular cada uno de los momentos de su carrera. Sin olvidar a quienes han formado parte del camino, Isabel, Fernanda y Mayte, reconocen que este éxito es de todas y, si filtro, reconocen que ya no disfrutan de la misma manera interpretar algunos temas.