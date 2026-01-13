¡Invasión de La Granja VIP en el Ultimátum de Venga La Alegría!

Alfredo Adame, Kristal Silva, Kike Mayagoitia, Maloa Díez, Teo y La Bea, protagonistas de La granja VIP, jugaron Ultimátum y demostraron sus amplios conocimientos de cultura general. Claro, también se alcanzó a colar ‘El Capi’ Pérez. ¿Quién para coronarse en el exigente juego de conocimientos? ¡Revive el juego completo!