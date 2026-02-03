inklusion logo Sitio accesible
¡No quita el dedo del renglón! Paty Navidad continúa su batalla legal contra Anabel Hernández

Paty Navidad sigue adelante en su batalla legal por daño moral contra la periodista Anabel Hernández a quien acusa de presunta difamación; la actriz es señalada de tener presuntos vínculos con el crimen organizado.

Paty Navidad sigue adelante en su batalla legal por daño moral contra la periodista Anabel Hernández a quien acusa de presunta difamación, pues en uno de sus libros, la actriz es señalada de tener presuntos vínculos con el crimen organizado. ¿Por qué Paty Navidad no quita el dedo del renglón? Esto reveló la actriz, quien también opinó del conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón.

