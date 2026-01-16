inklusion logo Sitio accesible
¡Se ardió! Paulette revela su frustración tras caer ante Natalia en el Exatlón

Venga La Alegría

Paulette confiesa que se ‘ardió' y que se siente frustrada tras perder contra Natalia, mientras Mati y Jazmín ya no soportan la actitud de Humberto. ¿Cuando saldrán los escarlatas de La Barraca Metálica? ¡Revive lo mejor del Exatlón del 15 de enero 2026!

Exatlón México

