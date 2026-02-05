“Es lamentable lo que está pasando”, Pedro Fernández hace ‘eco’ a la voz de Bad Bunny en Estados Unidos
Entre el miedo y la incertidumbre que viven muchos migrantes en Estados Unidos, Pedro Fernández se suma al mensaje de respeto hacia los latinos haciendo eco a la voz de Bad Bunny.
Entre el miedo y la incertidumbre que viven muchos migrantes en Estados Unidos ante las redadas, Pedro Fernández ha puesto sus conciertos como un respiro de alegría y esperanza. Y en medio de la política migratoria, el cantante se suma al mensaje de respeto hacia los latinos haciendo eco a la voz de Bad Bunny.