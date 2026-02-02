“Mi papá se fue tranquilo...”, Pedro Torres Jr., familiares y celebridades, se despidieron del productor
Se llevó a cabo el servicio funerario del productor Pedro Torres, donde amigos cercanos y figuras del espectáculo, expresaron sus condolencias a los hijos y familiares del productor.
El pasado viernes se llevó a cabo el servicio funerario del productor Pedro Torres, donde familiares, amigos cercanos y diversas figuras del espectáculo, se dieron cita para despedir y expresar sus condolencias a los hijos del productor. Esto fue lo que compartieron los hijos de Pedro Torres, de quien sus cenizas serán trasladadas a Saltillo.