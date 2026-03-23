Detienen a desarrollador de Roblox y una explosión en San Luis Potosí deja dos muertos; Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas

Detienen a Jaime Borne, desarrollador de Roblox, por presunta explotación infantil; tras una explosión por pirotecnia en San Luis Potosí, fallecen dos personas; el Refugio Franciscano volverá a abrir sus puertas para poner en adopción a perros y gatos; Enrique ‘N’ fue vinculado a proceso tras ser acusado de grabar debajo de la falda de las alumnas; la profesora Nayeli ‘N’ fue vinculada a proceso por su presunta participación en trata de personas. Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas.