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Detienen a desarrollador de Roblox y una explosión en San Luis Potosí deja dos muertos; Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas

Detienen a Jaime Borne, desarrollador de Roblox, por presunta explotación infantil; tras una explosión por pirotecnia en San Luis Potosí, fallecen dos personas; esto y más lo explica Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.

Detienen a Jaime Borne, desarrollador de Roblox, por presunta explotación infantil; tras una explosión por pirotecnia en San Luis Potosí, fallecen dos personas; el Refugio Franciscano volverá a abrir sus puertas para poner en adopción a perros y gatos; Enrique ‘N’ fue vinculado a proceso tras ser acusado de grabar debajo de la falda de las alumnas; la profesora Nayeli ‘N’ fue vinculada a proceso por su presunta participación en trata de personas. Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas.

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