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El adolescente que disparó en Michoacán podría ser juzgado como adulto; explicado Con Peras y Manzanas

Los que quedaron inconscientes dentro de una cisterna en Jardines del Ajusco y las investigaciones sobre el arma que utilizó el adolescente, Osmar ‘N’, en Michoacán. Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas

Los hombres que quedaron inconscientes dentro de una cisterna en Jardines del Ajusco; las investigaciones sobre el arma que utilizó el adolescente, Osmar ‘N’, en Michoacán que podría ser juzgado como adulto. Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas

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