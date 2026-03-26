El adolescente que disparó en Michoacán podría ser juzgado como adulto; explicado Con Peras y Manzanas
Los que quedaron inconscientes dentro de una cisterna en Jardines del Ajusco y las investigaciones sobre el arma que utilizó el adolescente, Osmar ‘N’, en Michoacán. Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas
Los hombres que quedaron inconscientes dentro de una cisterna en Jardines del Ajusco; las investigaciones sobre el arma que utilizó el adolescente, Osmar ‘N’, en Michoacán que podría ser juzgado como adulto. Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas