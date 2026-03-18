Desde las fuertes lluvias en CDMX hasta el caso de Carlota ‘N’, todo explicado Con Peras y Manzanas

Los daños que dejaron las fuertes lluvias en CDMX, Ecatepec y las carreteras México-Toluca y México-Querétaro; la mujer de la tercera edad que fue asaltada en Chimalhuacán; los detenidos por las agresiones a Evelyn Villa; y Carlota ‘N’, quien saldrá libre tras ser acusada de homicidio. Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas.