El policía que golpeó a un jardinero en Coapa, el chofer que escapó en Puebla y más; Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas
El policía que golpea a un jardinero en Santa Úrsula Coapa, CDMX; el chofer de la ruta 10 que escapó después de haber chocado en Puebla y más. Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas.
El policía que golpea a un jardinero en Santa Úrsula Coapa, CDMX; el chofer de la ruta 10 que escapó después de haber chocado en Puebla; y las investigaciones del choque de un camión de bomberos contra un avión. Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas.