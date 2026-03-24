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El policía que golpeó a un jardinero en Coapa, el chofer que escapó en Puebla y más; Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas

El policía que golpea a un jardinero en Santa Úrsula Coapa, CDMX; el chofer de la ruta 10 que escapó después de haber chocado en Puebla y más. Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas.

El policía que golpea a un jardinero en Santa Úrsula Coapa, CDMX; el chofer de la ruta 10 que escapó después de haber chocado en Puebla; y las investigaciones del choque de un camión de bomberos contra un avión. Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas.

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