¡No lo perdonan! Peso Pluma invita a Pepe Aguilar al escenario y su público reacciona

Años después de que Pepe Aguilar lanzara fuertes comentarios sobre los corridos tumbados, el consagrado contante de regional mexicano fue el invitado sorpresa en el concierto de Peso Pluma en Texas. Sin embargo, el descontento entre el público no se hizo esperar. Esto fue lo que sucedió en el concierto de Peso Pluma con Pepe Aguilar como invitado.