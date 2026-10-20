"¡Existe un plan perverso!”, Maribel Guardia renuncia a ver a su nieto y explica por qué

En un giro inesperado, Maribel Guardia prefiere renunciar a ver a su nieto José Julián antes de exponerse a lo que considera una trampa. La consagrada actriz expresó su deseo que se haga justicia y que su nieto no se vea afectado por conflictos de adultos. Por su parte Marco Chacón lanzó señalamientos de corrupción y tráfico de influencias contra Antonio Lozano, exprocurador y actual integrante de la defensa legal de Imelda Tuñón. Finalmente, Alonso Beceiro aseguró que seguirán firmes sobre en los procesos legales contra Imelda Tuñón.