Poncho De Nigris ‘tunde’ a Carlos Trejo y salpica a Adrián Marcelo: "¡Se convirtió en el gnomo de los jardines!”

Doña Alegría y Crista Montes sobre el ring | Lo que comenzó como una ocurrencia de Gala Montes, ya puso a Poncho De Nigris a mover los guantes y todo indica que podría hacerse realidad. ¿Será que Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo también suben al ring? Por otro lado, Poncho de Nigris envió un mensaje a Gala Montes para su evento de boxeo. Finalmente, también se refirió a Carlos Trejo y a Adrián Marcelo.