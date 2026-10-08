¡Tremendo zafarrancho! La hermana de Ana Bárbara es cuestionada por la cantante y su papá entre empujones y camarazos

Quely Ugalde, hija de Antero y hermana de Ana Bárbara, causó un tremendo zafarrancho durante un evento de moda. Entre gritos, empujones y camarazos, Quely Ugalde intentó escapar de la prensa, quienes buscaban alguna declaración sobre el supuesto distanciamiento con su hermana Ana Bárbara y sobre la reciente polémica con su padre Antero. Aquí todo lo que ocurrió con Quely Ugalde, quien trató de hablar de sus nuevos proyectos.