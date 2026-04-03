¿Por qué es tan importante dormir bien? El buen sueño también es calidad de vida
En este programa de Benditas Mujeres, hablamos de la importancia de dormir bien y el por qué te podría traer consecuencias negativas a largo plazo.
El doctor Juan Manuel Cortés Mejía, nos explica lo que sucede en el cuerpo cuando la mente no descansa bien. Las horas de sueño son fundamentales para el día a día y si te despiertas varias veces en la noche, debes saber que tienes un detonante que provoca estos microdespertares.