¿Por qué Livia Brito no ha pagado a Ernesto Zepeda? Así lo explica el fotógrafo

Luego de que Livia Brito asegurara que estaría dispuesta a cubrir el monto derivado de la demanda de Ernesto Zepeda, fue él mismo quien reveló por qué no se ha cubierto el pago. Por otro lado, el fotógrafo explicó en qué consiste el pago por ‘reparación de daños’ que él podría recibir.

