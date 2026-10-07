"¡Está bien zafada del cerebro!”, Olivia Collins arremete contra Imelda Tuñón y defiende a Maribel Guardia

Olivia Collins quiere justicia para Maribel Guardia en el conflicto contra Imelda Tuñón y reaccionó a las medidas de protección que un juez dictó para Imelda Tuñón y su hijo. Además, confesó que ella insistió en que Maribel Guardia tomara medidas contra su exnuera. ¡Aquí todos los detalles!