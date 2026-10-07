"¡Está bien zafada del cerebro!”, Olivia Collins arremete contra Imelda Tuñón y defiende a Maribel Guardia
Tras el reciente revés legal que sufrió Maribel Guardia con el dictamen de protección que emitió un juez, Olivia Collins alzó la voz contra Imelda Tuñón.
Olivia Collins quiere justicia para Maribel Guardia en el conflicto contra Imelda Tuñón y reaccionó a las medidas de protección que un juez dictó para Imelda Tuñón y su hijo. Además, confesó que ella insistió en que Maribel Guardia tomara medidas contra su exnuera. ¡Aquí todos los detalles!