¿Sabías que el orden en que comes los alimentos influye en la glucosa? ¡Aquí los consejos de Dan Thomas, nutrióloga hormonal!
¿Por qué influye el orden en que comemos los alimentos en la glucosa? Dan Thomas nos compartió consejos y una guía práctica para cuidar los picos de glucosa.
¿Por qué es tan importante cuidar la glucosa? Es conocido que la alimentación es muy importante, pero... ¿sabías que no sólo importa lo que comes, sino el momento y la hora en que te alimentas? La nutrióloga hormonal Dan Thomas explicó los factores importantes sobre qué debemos comer y nos compartió una guía muy práctica para evitar los picos de glucosa.