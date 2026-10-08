¡Exclusiva! El segundo bebé de Camila Fernández trae torta bajo el brazo
¡Enhorabuena! Camila Fernández presume de pasar por un gran momento en lo personal y en lo profesional, pero el siguiente año promete ser inolvidable.
En entrevista exclusiva para VLA, Camila Fernández explicó por qué el 2027 será un año importante para ella en lo personal y profesional. ¿Por qué anunció en pleno concierto su embarazo? Esto reveló Camila Fernández durante la promoción de su nuevo álbum con un tema ligado a su abuelo Vicente Fernández.