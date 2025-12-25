¡Año de nuevos comienzos! Potencializa todo lo bueno del 2026 con numerología

Dicen que cada año trae un impulso energético que podemos aprovechar y según la numerología, el 2026 será un año de nuevos comienzos. Por eso, la numeróloga Larisa Cárdenas nos acompañó para ayudarnos a potencializar todo lo bueno desde la numerología. ¡Ojo al amuleto y al símbolo del 2026 para impulsar nuestros proyectos!