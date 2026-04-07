Preguntas sin respuesta pone a pensar al foro de Venga la Alegría fin de semana
Pasa una mañana divertida con las dudas que surgen de repente en la mente de los conductores de Venga la Alegría fin de semana.
A veces la mente queda atrapada en preguntas que no buscan respuesta, sino que simplemente existen para ponernos a pensar un poco y muestra de ello son los cuestionamientos que nos hacen reír o sobrepensar que los conductores de Venga la Alegría fin de semana nos dan a conocer en la emisión de este sábado 4 de abril 2026.