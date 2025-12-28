En una mañana vibrante, se entregaron los premios a “Los mejores momentos de Venga la Alegría fin de semana” en múltiples categorías destacando lo más memorable del programa, “Los mejores pasos prohibidos” puso a prueba a los participantes, incluyendo a la pareja dinámica de Nicky y El Chino. La coronación de Esmeralda fue uno de los momentos más celebrados. Esta premiación sorprendió a todos con momentos inolvidables y grandes sorpresas que hicieron vibrar a la audiencia.