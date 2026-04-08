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Así se prepara la audiencia de Alberto ‘N’, conocido como ‘El Patrón’, en el penal de ‘La Pila’

Luego de su reciente detención por presunta violencia contra su pareja, ya se prepara la audiencia de Alberto ‘N’, también conocido como ‘El Patrón’, en el penal de ‘La Pila’ en San Luis Potosí.

Luego de su reciente detención por presunta violencia contra su pareja, ya se prepara la audiencia de Alberto ‘N’, también conocido como ‘El Patrón’, en el penal de ‘La Pila’ en San Luis Potosí; se espera que suceda un careo entre el exluchador y su pareja, a quien habría violentado. Aquí el recuento de las polémicas en las que se ha visto envuelto Alberto ‘N’, quien podría enfrentar años de prisión.

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