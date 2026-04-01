Venga La Alegría | Programa 1 de abril 2026 Parte 1 | Lalo Salazar rompe el silencio y habla de su ruptura con Laura Flores

Venga la Alegría te acompaña este inicio de mes con un programa lleno de juegos, diversión y lo mejor del mundo del espectáculo como; las declaraciones de Yeri Mua y su carrera dentro del género urbano, las primeras palabras de Lalo Salazar tras meses de su ruptura con Laura Flores y los mejores consejos el chef Rahmar Villegas para preparar una deliciosas banderillas esponjosas. Revive la emisión de este 1 de abril 2026.

