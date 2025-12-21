Programa 20 diciembre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana
Pasa una mañana increíble con nuestro programa Venga La Alegría Fin de Semana y entérate de todo lo qués esta pasando en el mundo del espectáculo y lo que está pasando en La Granja VIP rumbo a la final.
En la emisión de hoy de Venga la Alegría Fin de Semana la Benditas Mujeres hablan sobre “vivir en el pasado” de esos recuerdos que no sabes si es por nostalgia o por miedo a superarlo, miedo al futuro y ¿por qué lo hacemos?. Además, en el foro nos visita el último eliminado de La Granja VIP, “El Patrón” para hablar de su experiencia dentro del reality.