Programa 20 diciembre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

En la emisión de hoy de Venga la Alegría Fin de Semana la Benditas Mujeres hablan sobre “vivir en el pasado” de esos recuerdos que no sabes si es por nostalgia o por miedo a superarlo, miedo al futuro y ¿por qué lo hacemos?. Además, en el foro nos visita el último eliminado de La Granja VIP, “El Patrón” para hablar de su experiencia dentro del reality.