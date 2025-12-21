Programa 21 diciembre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

Revive el programa completo de Venga La Alegría Fin de Semana del 21 de diciembre 2025, parte 2: donde te sorprenderás con el musical de Santa Claus y Lumina interpretando “La Navidad”, la gran final de la competencia “Ven a Bailar, La Revancha” y la vista de amigos y familiares de los finalistas de La Granja Vip, rumbo a la gran final.