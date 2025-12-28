Programa 28 diciembre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

Este domingo previo a la celebración de Año Nuevo en la sección Benditas Mujeres, analizaron sobre la importancia de cerrar ciclos. Para despedir el año, los conductores compartieron sus mejores deseos para el 2026, dejando una atmósfera llena de alegría y motivación. Además, “Alonso y su integración musical " llenaron de fiesta el foro al interpretar “Año viejo”.