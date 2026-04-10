Venga La Alegría | Programa 10 de abril 2026 Parte 1 | Marichelo revela su separación de Jorge D’Alessio, el escándalo que hizo Emiliano Aguilar en la CDMX y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 10 de abril 2026, parte 1: Marichelo rompe el silencio tras las separación de Jorge D’Alessio, el zafarrancho y el escándalo que hizo Emiliano Aguilar en la CDMX, la actualización del caso de ‘El Patrón’ luego de que le ordenaran prisión preventiva, El Challenge y la receta de costillas bbq de chocolate.

Además, Maribel Guardia recuerda a su hijo en el tercer aniversario luctuoso, el reportaje de Samantha Núñez; el policía que se enfrentó a balazos en Chapultepec, los avances en el caso de Osmar ‘N’ y el hombre que murió en sus vacaciones en Las Estacas, todo explicado Con Peras y Manzanas. También, la pasarela de moda mexicana y jugamos 5x3. ¡Venga La Alegría!