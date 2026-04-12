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Programa Completo 11 de abril 2026 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

Disfruta de una mañana divertida con una emisión más de Venga la Alegría fin de semana, hoy varios exacadémicos llegan al foro a interpretar varias canciones de Regional Mexicano. ¡No te lo puedes perder!

No te pierdas Venga la Alegría Fin de Semana, un programa lleno de energía, comida, entretenimiento y momentos inolvidables. Nuestros juegos como el cacerolazo viene más recargado que nunca y en el mundo del espectáculo hablamos de la reciente noticia de la separación de Marichelo Puente y Jorge D’Alessio.

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