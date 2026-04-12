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Programa Completo 11 de abril 2026 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

Diviértete con Venga la Alegría Fin de Semana y disfruta de una mañana cargada de risas, entretenimiento y momentos inesperados.

En la emisión de este sábado 11 de abril 2026 disfruta de Venga la Alegría fin de semana y déjate conquistar con la compañía de Liz Vega, quien hoy llega como invitada especial, además, diviértete con nuestro juego Ven a cantar, donde varios exacadémicos entonan varias canciones que han sido éxitos del regional mexicano.

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