Programa Completo 11 de enero 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

Revive el programa completo de Venga La Alegría fin de semana del 11 de enero, parte 1, nuestros conductores lamentaron la repentina muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez, así como los sueños premonitorios donde visualizaba su muerte en los titulares, diviértete con el juego de los conciertos imperdibles del 2026 y mucho más.