Programa Completo 11 de enero 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

Diviértete con Venga la Alegría Fin de Semana y disfruta de una mañana cargada de risas, entretenimiento y momentos inesperados. Además de la buena vibra que caracteriza al programa, Benditas Mujeres abre el análisis sobre las amistades que no siempre son tan sanas y cómo identificar relaciones disfrazadas de apoyo. A esto se suma la llegada de Alfredo Adame con el Freddy Show, un espacio donde nadie se salva y que pondrá en aprietos a nuestros conductores con preguntas incómodas