Venga La Alegría | Programa 13 de abril 2026 Parte 1 | Tunden a la polémica modelo del video de Nodal, el regreso de Artemis II y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de abril 2026, parte 1: Tunden en redes sociales a la polémica modelo del video “Un Vals” de Nodal, aprendimos a preparar postres antiinflamatorios, la receta de macarrones con queso, Carlos Rivera defiende a Natalia Jiménez por su polémico viaje en ambulancia, Cristián de la Fuente arremete contra la burocracia en México y celebramos el Día del Beso con infalibles tips para lucir unos labios irresistibles. Además, Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas el fallecimiento de Henry, el niño que apuñalaron en Santa Fe y el regreso de la misión Artemis II. También, el reportaje de Víctor Landeros, jugamos Sopa de Letras y mucho más. ¡Venga La Alegría!