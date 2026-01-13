Venga La Alegría | Programa 13 de enero 2026 Parte 1 | La polémica de Julio Iglesias, el cumpleaños de Nodal y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de enero 2026, parte 1: Las impresiones de Diego Luna sobre los Golden Globes 2026, la hermana de Yeison Jiménez habla de los restos de su hermano, todo sobre el polémico caso que denunció Caterina Merino, Julio César Chávez alza la voz sobre Yolanda Andrade y su cuñado, el martes 13 desde la numerología y la receta del día. Además, las imágenes de la celebración de cumpleaños de Christian Nodal, la polémica que envuelve a Julio Iglesias, un tratamiento para evitar la caída del cabello, jugamos Qué es eso y un psiquiatra despejó todas las dudas sobre la depresión.