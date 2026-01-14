Venga La Alegría | Programa 14 de enero 2026 Parte 1 | Kenia Os aclara lo de la colaboración de ‘La Trinidad del Pop’, lo del Refugio Franciscano y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de enero 2026, parte 1: Kenia Os aclaró la pausa en la colaboración con Danna y Belinda, el último adiós a Yeison Jiménez, el arresto que emitieron para Alfredo Adame, Cecilia Galliano habló de su papel como suegra, Humberto Zurita recordó a su fallecida madre, lo de la pipa de gas que explotó en la México-Querétaro, lo de los supuesto ‘floristas’ que cometieron un asalto en Puebla, la advertencia legal que anticipó Cibad Hernández, Salvador Zerboni rompió el silencio sobre su pérdida de audición y los experimentos de Inter ¿Neta? Además, la receta del día, repasamos la evolución del teléfono, conocimos un tratamiento de oxigenación facial y celebramos el Día de vestir a tu perrito. También, el reportaje de Tabata Jalil y todo lo que sucedió en el Refugio Franciscano, donde se han señalado casos de maltrato animal.