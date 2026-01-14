Venga La Alegría | Programa 14 de enero 2026 Parte 2 | La historia del niño que pidió una hamburguesa a los Reyes Magos, los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de enero 2026, parte 2: Todo sobre el estreno de ‘Ni tú ni yo’, el musical inspirado en la obra de Juan Gabriel; la historia de Sebastián Lara, el niño que pidió una hamburguesa a los Reyes Magos; jugamos La Productora Dijo, Líneas Cruzadas, Infiltrados, ¿Te Cae? y Sin Palabras; las confesiones del Club de los Corazones Rotos y las recomendaciones para prevenir tragedias ocasionadas por fugas de gas.