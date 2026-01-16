Venga La Alegría | Programa 16 de enero 2026 Parte 1 | Julio Iglesias responde a las acusaciones de abuso y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 16 de enero 2026, parte 1: La respuesta de Julio Iglesias a las acusaciones de abusos y las reacciones de los famosos al polémico tema, la conmoción que ha causado la alerta sísmica en México, el adulto mayor que fue atropellado en la Colonia del Valle, lo que ocurrió con Lady Mexibús, las mujeres y el menor que asaltados en Puebla, la explicación de Edna Monrroy sobre los rumores de Juan Diego Covarrubias, el próximo concierto en México de Angélica María y Enrique Guzmán y el imperdible Challenge.

Además, la receta del día a la parrilla, lo de la rehabilitación de Aleks Syntek, la celebración del Día del Compositor en la SACM, la reacción de Alex Sirvent sobre la petición de las Jeans a las JNS y jugamos 5 X 3 y Coordenadas. También la pasarela con ropa llena de brillos y las 300 representaciones de Malinche. ¡Venga La Alegría!