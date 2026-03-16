Venga La Alegría | Programa 16 de marzo 2026 Parte 1 | Cristian Nodal rompe el silencio, Adame reacciona al nocaut a Carlos Trejo y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 16 de marzo 2026, parte 1: Christian Nodal habla del atentado cerca de El Soyate, Cazzu y Pepe Aguilar; la mamá de José Ángel Bichir rompe el silencio, el papá de Ana Bárbara arremete contra Ángel Muñoz, el concierto de Ricky Martin en CDMX y cómo cuidar a mascotas no convencionales.

Además, todo sobre el Huellatón 2026, la receta de mejillones al ajillo, el nocaut de Adame a Carlos Trejo; Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas qué estados deben cuidarse de las olas de calor, los cierres del Metro de la CDMX y Lady Pepitas. También, los mejores y peores vestidos de los Oscars 2026, lo mejor de La Mole 2026, el resumen del Exatlón y la música de Daniel Martínez, El Jam y Omarsito 813. ¡Venga La Alegría!