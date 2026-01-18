Programa Completo 17 de enero 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana
Diversión, sabor y entretenimiento se combinan para arrancar el sábado con la mejor energía en Venga la Alegría fin de Semana.
Disfruta una mañana llena de increíbles juegos, noticias del espectáculo y deliciosas recetas en Venga la Alegría Fin de Semana. Revive el programa completo del 17 de enero, parte 1, y diviértete con nuestros juegos de IA, la participación de Los Destrampados y los mejores consejos del chef Ismael Zhu Li, quien nos comparte cómo preparar una irresistible sopa de frijoles con tocino.