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Venga La Alegría | Programa 18 de marzo 2026 Parte 2 | Christina Aguilera enciende la polémica, el Sin Palabras y mucha diversión

La polémica en el concierto de Christina Aguilera, la evolución de los trajes de baño, todas las emociones del Sin Palabras y mucha diversión. ¡Venga La Alegría!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 18 de marzo 2026, parte 2: Laura Flores reacciona al accidente de José Ángel Bichir, la polémica en el concierto de Christina Aguilera, el resumen del Exatlón, la evolución de los trajes de baño, las confesiones de los conductores en El Club de los Corazones Rotos y jugamos Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!

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