Venga La Alegría | Programa 19 de diciembre Parte 2 | El último Sin Palabras con Pato Borguetti, la Final de Chef al Instante y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de diciembre 2025, parte 2: El último Sin Palabras de Pato Borghetti, todas las emociones de la Gran Final de Chef al Instante, las palabras de despedida de Pato Borghetti, el nuevo conflicto de Manola y Lis Vega en La Granja VIP y mucho más.