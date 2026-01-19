Venga La Alegría | Programa 19 de enero 2026 Parte 2 | El perrito que ‘compra’ hamburguesas, el nuevo juego de VLA y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de enero 2026, parte 2: La exigente prueba sorpresa de Margarita McKenzie, lo que contó Irán Castillo sobre el 90’s Pop Tour y BOBO Producciones, lo mejor del Exatlón, lo que Mauricio Barcelata reveló sobre ‘los nuevos comienzos’ en el 2026, lo mejor de la cocina coreana en la CDMX y el nuevo juego Cacha la Palabra. Además, el Sin Palabras, lo que ventilaron los conductores en No estoy de acuerdo, un gran acto circense, el perrito que pide comida a cambio de piedras y el Coordenadas. ¡Venga La Alegría!