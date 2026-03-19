Venga La Alegría | Programa 19 de marzo 2026 Parte 1 | Kenia Os estrena disco, Chiquis se solidariza con Ana Bárbara, Lady Vómito y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de marzo 2026, parte 1: Chiquis se solidariza con Ana Bárbara tras los rumores de infidelidad y escándalos de su pareja, el estreno de Matilda, el Musical; Jorge Salinas presenta a su hijo Santi; lady vómito, el rescate de un niño agredido por su padre y la mujer que le habría disparado a su pareja por celos, todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.

Además, la entrevista exclusiva con Kenia Os, Arturo Carmona le ofrece una moto prestada a Cristián de la Fuente, cómo prevenir los dolores del embarazo y la receta del día. También, JP de Los Recoditos habla del escándalo de Rafael González, Luz Edith Rojas y los famosos reaccionan al accidente de José Ángel Bichir, el cambio de imagen en El Escuadrón de la Belleza, convertimos latas en faroles, el reportaje de Víctor Landeros y jugamos Código Secreto con Rojstar. ¡Venga La Alegría!