Venga La Alegría | Programa 20 de enero 2026 Parte 2 | La Bea en Gánale al Capi, los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de enero 2026, parte 2: El resumen más completo del Exatlón, la exigente competición de baile Gánale al Capi con La Bea, el Ultimátum con Teo defendiendo su corona, los reportajes de Víctor Landeros, el Sin Palabras, la charla en la mesa de sexo sobre los cambios en los hombres después de los 40, Los Récords de VLA y un hilarante Juego de Manos. ¡Venga La Alegría!