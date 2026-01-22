Venga La Alegría | Programa 22 de enero 2026 Parte 2 | Los peligros de Roblox y Minecraft, el homenaje de Yuri y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 22 de enero 2026, parte 2: El homenaje musical de Yuri y lo mejor del Exatlón; jugamos Desconectados, El Reto, Sin Palabras y la Trivia Espectacular. Además, Lorena Della hizo el recuento de la historia de Sebastián y su hamburguesa de ensueño. También lo que debemos saber de los peligros en videojuegos y juegos en línea y el reportaje de Víctor Landeros. ¡Venga La Alegría!