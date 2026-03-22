Programa Completo 22 de marzo 2026 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana
No te pierdas Venga la Alegría Fin de Semana, un programa lleno de energía, comida, entretenimiento y momentos inolvidables.
Venga la Alegría Fin de Semana te acompaña este domingo con un programa lleno de recetas, juegos y lo mejor del mundo del espectáculo, además, sigue el avance y sorpresas que se desataron la semifinal del relity de XV primaveras en donde participó como jurado nuestro invitado “El Golden Boy”, Alfredo Adame.