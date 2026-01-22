Venga La Alegría | Programa 22 de enero 2026 Parte 1 | Julio Iglesias y las supuestas pruebas que publicó, el aniversario de Ventaneando y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 22 de enero 2026, parte 1: Las supuestas pruebas que publicó Julio Iglesias ante las acusaciones y lo que opinó Marta Sánchez al respecto, la falsa nominación a Eiza González, la nueva música que anunció Benny Ibarra, la respuesta de Ari Borovoy a Lupita D’Alessio y las multas por apartar lugares en la CDMX. Además, la celebración de Lucero por 46 años de trayectoria, las plumas personalizadas, la receta de Ismael Zhu, la visita del elenco de Ventaneando por su 30 aniversario, más declaraciones de la exnovia de Nodal, lo que aclaró Roberto Palazuelos sobre Luis Miguel, el impactante cambio de El Escuadrón de la Belleza y jugamos Código Secreto. ¡Venga La Alegría!