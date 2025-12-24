Venga La Alegría | Programa 24 de diciembre Parte 1 | Los famosos cuentan cómo pasarán la Navidad, el recuento de los que nacieron en 2025 y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 24 de diciembre 2025, parte 1: Pablo Montero, Itatí Cantoral, Violeta Isfel, María Perroni, Mía Rubín y Agustín Fernández, nos comparten todos los detalles de su celebración de Navidad. Además, los mejores peinados para lucirte en Nochebuena, el recuento de los bebés que nacieron en 2025 y mucha diversión.